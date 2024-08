SKY – Lukaku-Napoli, accelerata decisiva: nuova offerta al Chelsea

Lukaku-Napoli, De Laurentiis accelera con il Chelsea. Accordo triennale già raggiunto con il belga. Novità sulla formula.

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli accelera per Romelu Lukaku. Dopo il ko di Verona, De Laurentiis è pronto all’affondo decisivo per regalare il bomber belga ad Antonio Conte.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, il Napoli ha preparato una nuova offerta per il Chelsea:

“De Laurentiis ha messo sul tavolo sempre 30 milioni. In questo caso, però, in prestito con obbligo di riscatto (5 + 25). Se dovesse essere accettata in questa maniera, il Napoli potrebbe chiudere senza aver ancora venduto Osimhen”.

Una formula che potrebbe sbloccare definitivamente la trattativa, permettendo agli azzurri di assicurarsi Lukaku senza dover attendere la cessione di Osimhen.

La situazione Osimhen

Di Marzio fa il punto anche sul futuro del nigeriano: “Al momento non ci sono passi avanti con Chelsea o PSG. C’è di nuovo, invece, qualche interesse dall’Arabia Saudita”.

Il Napoli sembra quindi pronto a giocare su due tavoli: chiudere per Lukaku e poi valutare eventuali offerte per Osimhen, senza farsi trovare impreparato in caso di partenza del nigeriano.

Lukaku-Napoli: accordo già raggiunto

L’intesa tra Lukaku e il Napoli c’è già. Il belga avrebbe accettato un contratto triennale, ora la palla passa al Chelsea. I Blues non hanno ancora accettato la proposta di De Laurentiis, ma l’impressione è che la trattativa sia entrata nel vivo e possa sbloccarsi da un momento all’altro.