Conte-De Laurentiis, telefonata post Verona: il retroscena

Dopo la sconfitta del Napoli contro il Verona, Conte e De Laurentiis si sono sentiti telefonicamente. Rapporto più solido che mai.

NOTZIE CALCIO NAPOLI – La disfatta del Napoli contro il Verona ha scatenato una reazione immediata ai vertici del club.

La Repubblica rivela un importante retroscena: “Conte e De Laurentiis sono in continuo contatto per correre ai ripari, in un clima che per il momento resta nonostante tutto sereno”.

Il quotidiano sottolinea la solidità del rapporto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis: “Tra i due il rapporto è più solido che mai e le ultime picconate dell’allenatore non hanno infastidito il presidente”.

Il presidente del Napoli sembra consapevole della necessità di intervenire sul mercato; De Laurentiis, secondo La Repubblica, è “consapevole di dover agire in maniera più incisiva sul mercato per aiutare il Napoli a uscire dal tunnel”.

Secondo la Repubblica, la telefonata post-Verona evidenzia l’unità d’intenti tra Conte e De Laurentiis, pronti a lavorare insieme per risollevare le sorti del Napoli dopo l’avvio shock in Serie A.