Napoli, Osimhen falso problema: investire si può e si deve comunque – IL MATTINO

La crisi Osimhen blocca il Napoli: tra scelte da fare e investimenti urgenti, De Laurentiis deve agire subito per salvare la stagione.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – La pesante sconfitta per 0-3 a Verona ha scosso l’ambiente Napoli, con le parole di Zanetti che suonano come una beffa: “Non conoscevo alcuni dei miei giocatori“. Un gruppo di semisconosciuti ha messo in crisi una squadra ancora bloccata dai fantasmi dello scudetto 2023 e dalla complessa transizione post tricolore.

L’attacco resta il punto critico, soprattutto senza Osimhen, fuori rosa e in attesa di un trasferimento che tarda ad arrivare. Secondo Il Mattino, il DS Manna ha sottolineato la volontà di Victor di lasciare il club, ma questa è chiaramente una decisione condivisa con De Laurentiis.

Napoli, Osimhen deve intervenire

La situazione si fa pericolosa su due fronti: da una parte, il rischio di svalutazione del cartellino di Osimhen, che potrebbe partire a una cifra ben lontana dai 130 milioni richiesti. Dall’altra, l’ipotesi ancor più dannosa che resti controvoglia, creando ulteriori tensioni all’interno della squadra. E mentre il tempo scorre, il Napoli sembra incastrato in un gioco pericoloso che rischia di compromettere l’intera stagione.

De Laurentiis deve agire in fretta, indipendentemente dall’esito della vicenda Osimhen. Prendere Lukaku è ormai una necessità: l’attaccante belga sarebbe l’uomo ideale per il gioco di Conte, capace di riportare ordine e concretezza in un reparto che al momento appare sterile e senza idee. Non può essere il Napoli-squadra a pagare gli errori strategici del Napoli-società, che ha sottovalutato le difficoltà legate alla cessione di Osimhen.

il Napoli ha a disposizione un cospicuo tesoretto per il mercato 2024-2025, la stagione in cui non vi saranno introiti per le coppe europe. È necessario investire subito per tranquillizzare Conte e soprattutto una tifoseria in forte apprensione dopo il disastro del Bentegodi. Sentire un allenatore di esperienza come Conte chiedere scusa e parlare di “vergogna” dopo appena una partita è un segnale preoccupante. Il messaggio è chiaro: basta incertezze, è ora di agire.