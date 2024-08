SKY SPORT UK – Napoli, offerta ufficiale per Lukaku: 30 milioni al Chelsea. Tutti i dettagli

Il Napoli presenta un’offerta di 30 milioni al Chelsea per Lukaku: 5 milioni di prestito e 25 di obbligo di riscatto. Conte spinge per l’arrivo immediato del belga.

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli rompe gli indugi per Romelu Lukaku, presentando un’offerta ufficiale al Chelsea.

Secondo quanto riporta Sky Sport UK: “Il Chelsea ha ricevuto un’offerta ufficiale dal Napoli per Romelu Lukaku. La proposta del club azzurro è di 30 milioni per il cartellino del centravanti belga: 5 milioni per il prestito oneroso e 25 milioni per l’obbligo di riscatto tra un anno“.

La mossa del Napoli arriva dopo la sconfitta contro il Verona, con la dirigenza che non vuole più attendere la cessione di Victor Osimhen.

Tuttavia, l’emittente inglese sottolinea: “Il Chelsea non sembra intenzionato ad accettare. Fino ad ora ha sempre declinato ogni tipo di prestito perché vuole una cessione a titolo definitivo e vicino ai 40 milioni della clausola“.

Nonostante le resistenze dei Blues, “i club si avvicinano sempre di più”; Antonio Conte spinge per avere subito Lukaku in azzurro, sperando di averlo a disposizione per la prossima giornata di Serie A.