Alvino: “Napoli umiliato a Verona, De Laurentiis altro che Pappone. Sapete chi firma oggi?”

Carlo Alvino critica duramente la prestazione del Napoli contro il Verona, difende De Laurentiis. Duro attacco a Conte e al mercato aperto.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Carlo Alvino non usa mezzi termini per descrivere la sconfitta del Napoli a Verona e la situazione sul calciomercato:

“Il Napoli è stato umiliato letteralmente da una squadra che dovrà salvarsi. Degli sconosciuti hanno vissuto una giornata di gloria contro il Napoli. Le motivazioni potrebbero essere diverse, di certo la causa non è nè il mercato in ritardo nè la formazione schierata da Conte. Il Napoli ha giocato un primo tempo accettabile ed un secondo tempo vergognoso. Spero che questo cazzotto ricevuto in pieno volto possa servire a De Laurentiis, a Manna, a Conte e ai calciatori a modi elettroshock. Il secondo tempo del Napoli è figlio della scorsa stagione”.

Il giornalista punta il dito contro la squadra: “Il Verona ha una squadra di basso livello, sarebbe bastato il Napoli di ieri per batterlo. La rivoluzione tanto auspicata andava portata a termine sicuramente, una mezza rivoluzione non è una rivoluzione. Forse Conte deve rendersi conto che c’è gente svuotata mentalmente che non ha più le giuste motivazioni.

Mancano pochi giorni alla fine del mercato, mi ero fidato di Conte, ma oggi chi non ha stimoli deve andar via. Il secondo tempo di ieri rasenta il ridicolo, ho visto gente con la testa altrove ed una tifoseria come quella napoletana non se lo merita. Un po’ di amor proprio, un po’ di dignità per la gente che era al Bentegodi. Che tirassero fuori un po’ d’orgoglio e gli attributi. I tifosi del Napoli sono stati offesi e delusi e il mio cuore sanguina”.

Sulla situazione Osimhen, Alvino è chiaro: “Osimhen? Una situazione dalla quale non si viene a capo, il calciatore verrà ceduto, ma che Osimhen e Calenda si diano una mossa, altrimenti non vedo vie d’uscita. E’ l’anno zero, ma ripartiamo nel miglior modo possibile”.

Alvino difende De Laurentiis: “Sapete chi firma oggi? David Neres, un signor giocatore., mi sembra che come lo chiamano, il ‘pappone’, i soldi li sta cacciando. Basta sentire la storia che tutti i mali del Napoli hanno il nome di De Laurentiis!.

Gilmour e McTominay? La società ha l’obbligo di rinforzare la squadra, l’obiettivo è di tornare in Europa avendo calciatori con la mente sgombra. La rosa sarà completata entro la fine del mercato ed il vero Napoli lo vedremo dopo la sosta. Questa follia di tenere il mercato aperto a campionato iniziato è incredibile”.

Duro attacco ad Antonio Conte: “Servono dirigenti coi contro co****ni che si ribellino a questa cosa, il mercato deve terminare entro l’inizio del campionato. Il famoso effetto Conte ieri non l’ho visto, il secondo tempo di Verona-Napoli sembrava uno di quelli di Garcia, Mazzarri o Calzona, anzi, è stato peggio”.