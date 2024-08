Conte furioso: “Mai fatta una figuraccia simile nella mia carriera”. La reazione dello spogliatoio

Conte durissimo sfogo dopo la debacle del napoli a Verona, il tecnico è una furia nello spogliatoio.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il Napoli esce con le ossa rotte dal Bentegodi. Antonio Conte non le manda a dire: “Nella mia carriera una simile figuraccia non l’avevo mai fatta“. Parole che pesano come macigni e che evidenziano tutti i limiti di una rosa ancora incompleta.

Verona Napoli 3 0: la reazione dI Conte nello spogliatoio

Il Mattino svela un retroscena inquietante dallo spogliatoio azzurro. Dopo il 3-0 subito dal Verona, l’atmosfera era glaciale: musi lunghi, occhi bassi, nessuno osava parlare o toccare il cellulare. Una scena che riporta alla mente i momenti bui della scorsa stagione.

La reazione della squadra è stata di totale smarrimento. I giocatori hanno lasciato lo stadio a testa bassa, consapevoli della pessima figura. Un esordio da incubo che riporta l’attenzione sulle parole profetiche di Conte alla vigilia del match.

Il tecnico, nel post-partita, ha ribadito che le sue dichiarazioni pre-gara non erano casuali, assumendosi tutte le responsabilità. La prestazione del secondo tempo, in particolare, ha messo a nudo tutte le fragilità di un Napoli che sembra gridare aiuto sul mercato.