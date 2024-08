Calciomercato Napoli, oggi summit De Laurentiis – Conte: la situazione dopo il disastro di Verona

Summit di mercato tra Conte e De Laurentiis. Focus sulle trattative in uscita che bloccano il mercato. I dettagli dell’incontro.



CALCIO NAPOLI – Come avrà reagito il presidente Aurelio De Laurentiis alla pesante sconfitta contro il Verona? Ieri il numero uno della SSC Napoli era assente al Bentegodi – fa sapere Il Mattino – ma in tribuna c’era il vice presidente Edoardo De Laurentiis. Oggi è una giornata importante perché verrà fatto un punto della situazione tra il presidente ed Antonio Conte.

Summit tra De Laurentiis e Conte dopo Verona Napoli 3 0

Calciomercato Napoli – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, oggi è in programma un vertice tra Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte. “Il summit era già stato programmato prima dell’esito del match di ieri pomeriggio”, si legge sul quotidiano. Sarà certamente l’occasione per fare un punto della situazione per quanto riguarda le trattative in uscita che stanno bloccando di fatto il Napoli.

L’incontro potrebbe essere decisivo per sbloccare alcune situazioni di mercato e definire le strategie future del club partenopeo, soprattutto alla luce della pesante sconfitta subita contro il Verona.