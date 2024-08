Napoli, De Laurentiis scatenato: 43 milioni per placare l’ira di Conte

Debacle azzurra a Verona, il tecnico chiede scusa. ADL pronto a investire 43 milioni. Le ultime notizie sul calciomercato del Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il Napoli esce con le ossa rotte dalla trasferta di Verona, incassando una pesante sconfitta per 3-0. Antonio Conte, visibilmente deluso, ha parlato ai microfoni di SKY Sport e DAZN dopo la partita.

“Per il Verona deve essere una notte di festa, per noi invece c’è l’umiltà di chiedere scusa al popolo napoletano”, ha dichiarato Conte. “È stato un secondo tempo difficilmente commentabile. Alla prima difficoltà ci siamo sciolti come neve e questa è la cosa più preoccupante in assoluto. Io sono l’allenatore e devo prendermi la responsabilità, quindi chiedo umilmente scusa perché il responsabile sono io”.

Intanto, il presidente Aurelio De Laurentiis sembra pronto a correre ai ripari sul mercato. Secondo Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, “Nei prossimi giorni, De Laurentiis staccherà un assegno da 43 milioni per accontentare Conte: 28 milioni più bonus serviranno per David Neres, che tra poche ore sosterrà le visite mediche a Villa Stuart”.

Non solo Neres, però. Venerato aggiunge: “Si aggiungerà un pupillo di Conte, Billy Gilmour. Si stanno ancora limando alcune differenze sul fisso e sul bonus, ma ci siamo: affare da 12 milioni più 3-4 di bonus. Manca ancora un centrocampista all’appello: si fa il nome di Scott McTominay, anche se nel frattempo il Fulham ha già offerto i 30 milioni che chiede lo United”.

Il giornalista Marco Bucciantini, dagli studi di Sky Calcio Club, ha offerto una prospettiva interessante sulla situazione: “C’è bisogno di chiudere il mercato prima dell’inizio del campionato: anche questo incide, ne guadagnerebbero tutti. Ogni squadra appare in difficoltà, con il mercato così lungo. Si dice che tutte le squadre siano incomplete, ma sono incomplete perché il mercato è aperto”.

Conte, dal canto suo, conclude: “Vorrei tanto ripagare la passione del popolo napoletano, ma so che oggi è difficile e c’è tanto lavoro da fare. Bisogna essere onesti”.