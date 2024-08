Napoli, assalto a McTominay: Conte spinge, Manna pronto al rilancio

Il Napoli accelera per Scott McTominay. Conte lo considera una priorità. Sfida al Fulham sul mercato. Le ultime novità sulla trattativa con il Manchester United.

La debacle del Napoli contro il Verona ha scosso l’ambiente partenopeo, spingendo la società a muoversi con decisione sul mercato. Il nome caldo è quello di Scott McTominay, centrocampista del Manchester United che Antonio Conte avrebbe espressamente richiesto per rinforzare la mediana azzurra.

Conte vuole muscoli e tecnica: McTominay nel mirino

Il tecnico pugliese, noto per la sua predilezione per centrocampisti fisici e tecnicamente validi, vede in McTominay l’elemento ideale per elevare il livello del reparto. Lo scozzese, classe 1996, porterebbe al Napoli quell’esperienza internazionale e quella solidità che sono mancate nella prima uscita stagionale.

Manna pronto a cambiare strategia

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Sportitalia, il Napoli starebbe per accelerare la trattativa. Il giornalista ha svelato su X:

“Esclusiva: McTominay, ora la SSC Napoli può decidere di accelerare. In lizza il Fulham e un altro club, per Conte è una priorità e il Napoli può cambiare tipologia di offerta. Il centrocampista aspetta ancora”.

Queste parole suggeriscono che Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, sia pronto a rivedere la propria strategia per assicurarsi il giocatore, forse aumentando l’offerta economica al Manchester United.

La concorrenza del Fulham

Il Napoli non è solo nella corsa a McTominay. Il Fulham si è inserito con decisione, rappresentando una seria minaccia per i piani partenopei. La presenza di un club di Premier League potrebbe complicare la trattativa, spingendo il Napoli a un ulteriore sforzo economico.

McTominay: la chiave per il rilancio azzurro?

L’arrivo di McTominay potrebbe rappresentare la svolta per il Napoli di Conte. Il centrocampista scozzese, con la sua fisicità e la sua esperienza maturata al Manchester United, sarebbe l’innesto ideale per dare solidità alla mediana e permettere ai giocatori più tecnici di esprimersi al meglio.

Gilmour, pista separata

Pedullà ha anche chiarito che la trattativa per McTominay è completamente separata da quella per Gilmour, altro centrocampista accostato al Napoli. Questo suggerisce che il club partenopeo stia lavorando su più fronti per rinforzare la rosa a disposizione di Conte.

Il Napoli sembra determinato a rinforzarsi dopo la falsa partenza in campionato. McTominay potrebbe essere l’uomo giusto per Conte? E come si inserirà nello scacchiere tattico azzurro? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti e continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli!