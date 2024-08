GAZZETTA – Conte, esordio da incubo: serve subito Lukaku per evitare di continuare ad affondare

Una doppietta di Mosquera e il gol di Livramento condannano il Napoli di Antonio Conte a una pesante sconfitta.

Nella serata che doveva segnare un nuovo inizio, il Napoli ha vissuto un debutto da incubo sotto la guida di Antonio Conte. I partenopei sono stati travolti dal Verona con un netto 3-0, risultato che getta un’ombra inquietante sul cammino della squadra. La Gazzetta.it analizza la situazione e sottolinea come il Napoli abbia bisogno disperato di Romelu Lukaku.

L’incontro, andato in scena al Bentegodi, ha visto il Verona imporsi con determinazione, lasciando il Napoli con molte più domande che risposte. Il primo tempo si è chiuso senza reti, ma nella ripresa il Verona ha cambiato marcia. L’ex terzino del Southampton, Livramento, ha sbloccato il punteggio, e la situazione è peggiorata per il Napoli quando il subentrato Mosquera ha siglato una doppietta che ha archiviato la pratica con un secco 3-0.

Il Napoli, privo del suo faro offensivo Victor Osimhen e con Khvicha Kvaratskhelia costretto ad uscire poco prima dell’intervallo per un infortunio, ha faticato a trovare soluzioni efficaci contro una squadra avversaria più cinica e preparata.

Questo esordio negativo rappresenta un duro colpo per Conte, che si era presentato come il salvatore della patria. L’allenatore pugliese dovrà affrontare una serie di sfide per rialzare la squadra e migliorare le prestazioni, che oggi hanno messo in luce i limiti di una rosa che sembra ancora lontana dai requisiti necessari per competere ad alti livelli, come quelli della Champions League.

In contrasto, Paolo Zanetti, il tecnico del Verona, ha celebrato una vittoria che rappresenta un grande inizio per il suo percorso alla guida dei gialloblù. Zanetti, che aveva debuttato in Serie A con il Venezia, si conferma un allenatore capace di incidere subito sulle sue nuove squadre.