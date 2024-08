Mazzocchi: “Conte arrabbiato, sarà un brutto viaggio di ritorno. E’ solo la prima di campionato, non fasciamoci la testa”

Il giocatore del Napoli Pasquale Mazzocchi in conferenza stampa ammette la delusione per la sconfitta rimediata per mano del Verona.

Il Napoli ha iniziato la nuova stagione di Serie A con una sconfitta amara contro il Verona, e l’esterno azzurro Pasquale Mazzocchi non ha nascosto il suo disappunto nella conferenza stampa post-partita. Al termine del match, giocatori e tifosi devono ora fare i conti con una prestazione deludente e un “brutto viaggio di ritorno”, come lo ha definito lo stesso Mazzocchi.

Il Commento di Mazzocchi

Nel corso della conferenza, Mazzocchi ha sottolineato l’importanza di affrontare la situazione con sincerità e di chiedere scusa ai tifosi. “Sarà un brutto viaggio di ritorno, la cosa importante in queste situazioni è chiedere scusa ai tifosi. Nel secondo tempo avremmo dovuto scendere in campo con maggiore cattiveria, ora però è solo la prima di campionato e non dobbiamo fasciarci troppo la testa. Il mister si è arrabbiato ma ha analizzato la cosa con intelligenza, ci ha detto che dobbiamo dare tutti di più”.

Nonostante la sconfitta, Mazzocchi ha notato alcuni aspetti positivi nel primo tempo, anche se riconosce che ci sono stati problemi significativi nel secondo tempo. “Nel primo tempo ci sono state anche cose positive,” ha detto il giocatore. “Nel secondo tempo ci sono stati sicuramente problemi che analizzeremo in settimana con l’allenatore.”

Il Napoli dovrà quindi sfruttare questa settimana per rivedere e migliorare la propria strategia, mentre i tifosi attendono un pronto riscatto nella prossima giornata di campionato. Il viaggio di ritorno potrebbe essere difficile, ma la speranza è che il gruppo riesca a trasformare questa sconfitta in un’opportunità di crescita e miglioramento.