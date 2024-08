Conte: “Atteggiamento soft e confusione totale, siamo stati arrendevoli. Il mio cuore sanguina”

Il tecnico del Napoli Antonio Conte esprime la sua delusione in conferenza stampa dopo la sconfitta dei suoi per mano del Verona.

Antonio Conte si è presentato in conferenza stampa visibilmente deluso e frustrato dopo la pesante sconfitta del Napoli contro il Verona. Il tecnico ha parlato con grande sincerità, esprimendo il suo rammarico per una prestazione che ha definito “deludente” e “inaccettabile”.

Conte ha analizzato il match con un tono grave: “La partita si è divisa in due tempi, nel primo abbiamo avuto il pallino del gioco senza subire tiri in porta, nel secondo ci siamo sciolti a causa di un atteggiamento troppo soft e di un gol che ci ha mandato in confusione. Siamo stati arrendevoli e dobbiamo riflettere sul motivo perché è la cosa più grave, anche più dei 3 gol subiti”.

Riguardo all’infortunio di Khvicha Kvaratskhelia, Conte ha rassicurato i tifosi: “Kvara ha subito un colpo alla testa e lo abbiamo sostituito precauzionalmente. Sta bene, nulla di grave”. Il mister ha poi assunto la piena responsabilità per il risultato, sottolineando che è pronto ad assumersi ogni onere della sconfitta: “Mi prendo tutte le responsabilità per la performance di oggi. Non c’è bisogno di ripetere quanto ho detto in precedenza. È fondamentale che la squadra capisca la gravità di questa situazione e si assuma le proprie responsabilità”.

Conte ha concluso il suo intervento con una nota di passione e dedizione: “Pochissime volte, sia da calciatore che da allenatore, ho vissuto una serata come questa. Sono venuto a Napoli con grande entusiasmo, perché questa piazza merita molto di più. Oggi il mio cuore sanguina e spero che anche quello dei calciatori senta lo stesso dolore”.

La dichiarazione di Conte riflette la sua profonda delusione e il desiderio di riscatto, mentre il Napoli si prepara a riprendersi da questa sconfitta e a ritrovare la forma che la piazza e i tifosi si aspettano.