Raspadori alza la voce dopo la sconfitta a Verona: “Zero alibi, secondo tempo inaccettabile”

L’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori è intervenuto ai microfoni di Sky Sport criticando duramente la prestazione della squadra.

Giacomo Raspadori non si nasconde dopo la cocente sconfitta del Napoli contro l’Hellas Verona. In una partita che ha visto gli azzurri capitolare con un pesante 3-0, l’attaccante partenopeo ha espresso un chiaro messaggio di autocritica e determinazione. Ai microfoni di Sky Sport, Raspadori ha fatto un’analisi schietta della prestazione del Napoli, sottolineando la necessità di superare il passato e affrontare le difficoltà con un approccio più mentale che tecnico.

L’attaccante del Napoli non ha risparmiato critiche alla squadra, evidenziando come il secondo tempo della partita sia stato “inaccettabile”. “Al primo episodio negativo, ci siamo sciolti. Dobbiamo resettare. Ciò che ci mette in difficoltà è che non riusciamo a reagire agli episodi negativi. Un secondo tempo come quello di oggi è inaccettabile. Ci sono problemi di adattamento al nuovo allenatore e ai nuovi schemi? Dobbiamo riuscire a toglierci dalla testa il passato. Dobbiamo entrare in campo in modo differente”.

Poi ancora: “Nel primo tempo non abbiamo subito niente, non possiamo prendere gol al primo episodio negativo. Abbiamo fatto un passo indietro: è qualcosa di mentale. Il mercato e le tante voci sul futuro di alcuni compagni può incidere? Ognuno deve pensare a se stesso, al fatto che non siamo quelli visti oggi. Non dobbiamo trovare alibi nel mercato o in un’annata andata male: non sono fattori esterni a farci giocare come oggi, dobbiamo guardarci negli occhi ed essere chiari con noi stessi”.