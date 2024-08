De Grandis: “Conte molto dimesso, partita persa già in conferenza. Neres? Un acquisto paradossale”

Il giornalista esprime preoccupazione per il Napoli e analizza le problematiche sollevate dalle dichiarazioni di Antonio Conte.

Stefano De Grandis, noto giornalista sportivo, ha espresso preoccupazione per il Napoli dopo la deludente prestazione contro l’Hellas Verona nella prima giornata di Serie A. Intervistato da Sky Sport, De Grandis ha commentato la situazione attuale del club partenopeo e le dichiarazioni di Antonio Conte, sollevando seri dubbi sulla squadra.

“Ho visto una partita sorprendentemente negativa per il Napoli,” ha dichiarato De Grandis. “È solo la prima giornata, quindi è presto per trarre conclusioni definitive, ma i segnali sono preoccupanti. C’è un paradosso evidente: il Napoli ha scelto di difendere a tre ma non ha acquistato difensori adatti a questo schieramento. Inoltre, l’acquisto di David Neres sembra fuori luogo, considerando che la squadra manca di alternative valide in attacco.”

De Grandis ha inoltre criticato la conferenza stampa di Conte, dove l’allenatore ha espresso la sua insoddisfazione per il mercato estivo e per la composizione attuale della rosa. “La partita l’hai persa anche con la conferenza di ieri in cui Conte ha detto ufficialmente di non avere a sua disposizione la squadra che voleva. Il Napoli non mi convince proprio come progetto. Antonio Conte è molto dimesso: non dico che si arrenda, ma considera la squadra sotto le previsioni. Se dice che il Napoli si è sciolto come neve al sole, questo è un problema.

Secondo De Grandis, il Napoli non riesce a convincere come progetto. “La squadra è stata terrorizzata sin dal girone di ritorno della scorsa stagione,” ha aggiunto. “Se il trend continua, il Napoli rischia di affrontare una stagione molto difficile.”