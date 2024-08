Palmeri: “Peggior partita di sempre di Conte, Napoli senza personalità”

Il giornalista critica duramente la debacle del Napoli contro il Verona, definendo la prestazione come la peggiore mai vista.

Il debutto stagionale del Napoli in Serie A si è rivelato un disastro totale. La squadra di Antonio Conte è stata sconfitta con un pesante 3-0 dal Verona, e i commenti del giornalista Tancredi Palmeri sono impietosi. Palmeri ha definito la prestazione degli azzurri come “la peggiore partita mai vista in campionato di una squadra di Conte”, evidenziando la mancanza di personalità e qualità mostrata dalla squadra partenopea.

Nel suo post sui social, Palmeri ha descritto il secondo tempo del match come una “debacle totale” del Napoli. “Il Verona ha dimostrato qualità e coraggio, spazzando via un Napoli che è scomparso dal campo”, ha dichiarato Palmeri. “La squadra di Conte non ha avuto uno straccio di personalità e la costruzione del gioco è stata praticamente inesistente.”

Palmeri ha sottolineato la scarsa qualità calcistica della partita, con un primo tempo caratterizzato da “sconcertante povertà tecnica”. Nonostante il Napoli abbia creato sei occasioni, il loro gioco ha mostrato gravi limiti, con due occasioni derivanti da azioni manovrate e tre da errori degli avversari. “La costruzione del Napoli è stata impresentabile,” ha aggiunto Palmeri, criticando particolarmente la performance di Frese.

L’articolo di Palmeri non risparmia critiche a Livramento e alla gestione della partita da parte di Conte. “Ricordo solo tre partite così brutte nei due anni dell’Inter,” ha dichiarato Palmeri, riferendosi alle sfide decisive di Champions League. “Il Bentegodi ha cantato ‘Funiculì Funiculà’ e ‘O Surdato ‘Nnammurato’, mentre il Napoli sembra aver dimenticato la propria identità.”

Con il Verona ora in testa alla classifica dopo sei giornate e un Napoli che sembra lontano dalla forma desiderata, il futuro immediato della squadra di Conte appare incerto. I tifosi e gli addetti ai lavori attendono con ansia le prossime prestazioni per capire se questa debacle sia un episodio isolato o il segnale di problemi più profondi.