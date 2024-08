Shock Napoli, Ugolini rivela: “Dzemaili incredulo, sapete cosa mi ha detto”

Massimo Ugolini ha parlato al termine di Verona-Napoli 3-0, il giornalista di Sky sport ha rivelanto un retroscena su Dzemaili.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Massimo Ugolini, bordocampista di Sky Sport, ha svelato retroscena inquietanti dopo la sconfitta per 3-0 del Napoli contro l’Hellas Verona. L’analisi del giornalista mette in luce problemi profondi nella squadra di Antonio Conte.

Ugolini su Verona-Napoli

Ugolini ha evidenziato una netta differenza di atteggiamento tra primo e secondo tempo: “La differenza è mercata ed evidente, soprattutto nell’atteggiamento tra primo e secondo tempo ma soprattutto la mancanza di capacità di reagire nelle avversità come già successo tante volte nella scorsa stagione.

Conte ha bisogno di lavorare e di avere un gruppo unito e compatto e ben definito. La sfortuna di Buongiorno alla caviglia, poi l’infortunio di Kvaratskhelia hanno tolto i due giocatori più rappresentativi”.

Retroscena su Dzemaili

Ugolini, ha poi rivelato un retroscena su Dzemaili: “Ad un certo punto Dzemaili in conferenza ha detto: ‘Ma ti giri, guardi in panchina e chi fai entrare?’. C’è un oggettivo limite strutturale, per quello che vuole fare Antonio Conte. Ci sono scorie della passata stagione che ancora devono essere smaltite e che nel secondo tempo si sono viste”.