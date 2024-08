Juan Jesus disastroso: da un suo errore arriva il gol di Livramento

L’errore di Juan Jesus costa caro al Napoli. Livramento ne approfitta e segna. I tifosi insorgono, Conte in difficoltà.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il debutto di Antonio Conte sulla panchina del Napoli si è trasformato in un incubo, con gli azzurri travolti dal Verona per 3-0. Al centro delle polemiche è finito Juan Jesus, il cui errore difensivo ha aperto le porte alla disfatta partenopea.

Il momento chiave: quando la difesa crolla

Il match si è deciso al 50° minuto, quando Delion Livramento ha trovato la via del gol, sfruttando una disattenzione clamorosa di Juan Jesus. Il difensore brasiliano, schierato al centro della retroguardia, ha completamente perso di vista l’attaccante veronese, concedendogli spazio vitale in area di rigore. Un errore da matita blu che ha permesso a Livramento di realizzare la sua prima rete in Serie A e mettere in ginocchio il Napoli.

Conte e i problemi di una difesa ballerina

L’errore di Juan Jesus non è un caso isolato, ma sembra sintomatico di problemi più profondi nella retroguardia azzurra. Conte, noto per la sua attenzione maniacale alla fase difensiva, si trova ora a dover fare i conti con una situazione critica. L’assenza di Buongiorno, non al meglio della condizione, ha costretto il tecnico a schierare una linea difensiva non ottimale, con risultati disastrosi.

La rabbia dei tifosi esplode sui social

La tifoseria napoletana non ha perdonato la prestazione di Juan Jesus. Sui social network si è scatenata una vera e propria bufera contro il difensore e la società. Alcuni commenti emblematici:

“Non si può continuare a giocare con Juan Jesus”, “Tutta colpa di De Laurentiis che non ha fornito i giocatori a Conte”, “Il mister sarà furioso”.

Queste reazioni evidenziano non solo la frustrazione per la sconfitta, ma anche una preoccupazione più ampia sul progetto tecnico e sulle scelte di mercato del club.

Quale futuro per la difesa del Napoli?

La debacle contro il Verona pone seri interrogativi sul futuro della linea difensiva napoletana. Conte dovrà lavorare duramente per ricostruire non solo la solidità difensiva, ma anche la fiducia dei tifosi. Il mercato potrebbe offrire soluzioni, ma con pochi giorni rimasti nella finestra di trasferimento, le opzioni sono limitate.

La prossima mossa di De Laurentiis sarà cruciale: supportare Conte con nuovi acquisti o confidare nel lavoro del tecnico per rivitalizzare i giocatori a disposizione? La risposta a questa domanda potrebbe determinare le sorti della stagione azzurra.

Come valutate la situazione difensiva del Napoli? Credete che Juan Jesus meriti un'altra chance o è necessario un intervento immediato sul mercato?