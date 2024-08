Pedullà attacca Manna: “Napoli come una Maserati senza benzina”

Alfredo Pedullà critica duramente Giovanni Manna dopo la sconfitta del Napoli a Verona. L’errore di Juan Jesus simbolo di una crisi più profonda.

La sconfitta del Napoli per 3-0 contro il Verona ha scatenato un putiferio mediatico, con Alfredo Pedullà in prima linea nel criticare la gestione della società partenopea. Nel mirino del giornalista è finito in particolare Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, le cui dichiarazioni pre-partita hanno sollevato più di un sopracciglio.

Pedullà senza filtri: “Manna, per chi lavori?”

Commentando le parole di Manna, che aveva affermato che “anche la società, come Conte, voleva una rosa più competitiva”, Pedullà ha tuonato su X:

“Ma lui per chi lavora? Se hai la Maserati, devi fargli il pieno. E se sei un direttore, devi farlo capire alla tua proprietà. Il Conte peggiore emerge quando non è felice. E lui era infelice prima di Verona”.

Il giornalista ha poi rincarato la dose: “Se hai la Maserati e viaggi con una 500 a noleggio, che l’hai presa a fare?”, evidenziando l’incongruenza tra le ambizioni del club e la realtà dei fatti.

La disfatta di Verona: Juan Jesus simbolo di una crisi più profonda

Le parole di Pedullà hanno trovato terreno fertile nella prestazione del Napoli contro il Verona. L’errore di Juan Jesus, che al 50° minuto ha permesso a Delion Livramento di segnare indisturbato, è diventato il simbolo di una crisi che va oltre il singolo episodio. La marcatura approssimativa del brasiliano ha scatenato l’ira dei tifosi sui social:

Conte infelice e un mercato incompiuto

L’analisi di Pedullà mette in luce un problema più ampio: l’insoddisfazione di Antonio Conte. Il tecnico, noto per la sua esigenza di avere rose competitive, si trova a gestire una situazione ben lontana dalle sue aspettative. Il mercato, finora, non ha consegnato a Conte i rinforzi necessari per competere ai livelli desiderati.

Il Napoli a un bivio: reazione o crisi profonda?

La sconfitta contro il Verona e le polemiche che ne sono seguite mettono il Napoli di fronte a un bivio. La società dovrà decidere se intervenire massicciamente sul mercato negli ultimi giorni disponibili o se confidare in una reazione interna del gruppo. La prossima mossa di De Laurentiis sarà determinante per il futuro della squadra e per la serenità di Conte.

