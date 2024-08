Manna a Sky: 'Osimhen? Situazione delicata. Su McTominay e Gilmour...' Le ultime di mercato

Giovanni Manna, DS del Napoli, parla del futuro di Osimhen e dei possibili acquisti a centrocampo. Le dichiarazioni su Conte e le strategie di mercato azzurre.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – –Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima del debutto in campionato contro l’Hellas Verona. Il DS azzurro ha affrontato diverse questioni calde del mercato partenopeo, dal futuro di Osimhen alle possibili mosse a centrocampo.

La situazione Osimhen: tra volontà e mercato

Sulla situazione di Osimhen, Manna ha confermato le parole di Conte: “Quanto detto da Conte su Osimhen, ossia che è una situazione bloccata, è oggettivo. Victor ha parametri importanti, è chiara la sua volontà. Abbiamo fatto una scelta condivisa per salvaguardare il gruppo. Tra l’altro non siamo gli unici.”

Interrogato sulla possibile destinazione tra Chelsea e PSG, il DS ha mantenuto la riservatezza: “In questo momento dare delle sensazioni non è corretto. Stiamo lavorando col suo entourage e cerchiamo la soluzione migliore. Non è un giocatore da sistemare perché ha parametri importanti. Possibilità che resti? Ha due anni di contratto. Se non si trova una soluzione entro il 30 agosto dovremo parlare col ragazzo“.

Reazione allo sfogo di Conte

Riguardo alle recenti dichiarazioni di Conte in conferenza stampa, Manna ha mostrato comprensione: “Anche noi non siamo contenti di questa situazione, volevamo arrivare più completi, non ci siamo riusciti per tanti motivi, tra cui la situazione di cui abbiamo parlato. Stiamo lavorando per costruire una rosa di livello”.

Centrocampo: McTominay e Gilmour nel mirino?

Sulle voci riguardanti possibili rinforzi a centrocampo, in particolare McTominay e Gilmour, Manna è stato cauto: “Sono giocatore bravi, forti, vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Inutile fare slanci in avanti, oggi c’è la partita e dopo la partita penseremo di nuovo al mercato”.