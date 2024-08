Gilmour-Napoli, accordo totale: le cifre dell’operazione con il Brighton

Il Napoli vicinissimo a Billy Gilmour del Brighton. Accordo da 15 milioni totali. Quinquennale pronto per il centrocampista scozzese. Tutti i dettagli.

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli non si ferma. Dopo l’arrivo di David Neres, il club azzurro è pronto a mettere a segno un altro colpo di mercato. Questa volta il mirino è puntato sul centrocampo, con Billy Gilmour del Brighton che sembra essere ad un passo dal vestire la maglia partenopea.

I dettagli dell’operazione Gilmour

Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’affare Gilmour è in dirittura d’arrivo. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro complessivi, suddivisi in 12 milioni di parte fissa più 3 milioni di bonus. Un investimento significativo per il centrocampista scozzese classe 2001, che dimostra la volontà del Napoli di rinforzare il reparto mediano.

Il Napoli non ha badato a spese nemmeno per quanto riguarda l’ingaggio del giocatore. Stando alle indiscrezioni, per Gilmour è pronto un contratto quinquennale da circa 2 milioni di euro a stagione. Un’offerta che sottolinea la fiducia del club nelle potenzialità del giovane centrocampista.

Il lavoro di Manna in Inghilterra

Il direttore sportivo Manna è stato protagonista di un intenso lavoro di trattativa in Inghilterra. Oltre all’operazione Gilmour, sembra che il dirigente azzurro abbia gettato le basi per altre possibili trattative, dimostrando l’ambizione del Napoli sul mercato internazionale.

Gilmour, dalla panchina del Brighton al Napoli

Nell’ultima partita del Brighton contro l’Everton, Gilmour è rimasto in panchina per gran parte dell’incontro, entrando solo nel finale. Questo potrebbe essere un ulteriore indizio della sua imminente partenza. Il Napoli è pronto ad accogliere un talento che, nonostante la giovane età, ha già dimostrato le sue qualità in Premier League.