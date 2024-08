David Neres è atterrato in Italia: il nuovo acquisto del Napoli è pronto per le visite | FOTO e VIDEO

David Neres è arrivato a Roma Fiumicino. L’attaccante brasiliano si prepara a unirsi al Napoli di Conte. Affare da 28 milioni. Tutti i dettagli dell’arrivo.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il Napoli si prepara ad accogliere il suo nuovo gioiello offensivo. David Neres, talento brasiliano classe 1997, è finalmente arrivato in Italia, pronto a iniziare la sua nuova avventura in maglia azzurra. L’attaccante, proveniente dal Benfica, è atterrato all’aeroporto di Roma Fiumicino, segnando l’inizio concreto della sua esperienza napoletana.

Un colpo da 28 milioni per l’attacco di Conte

L’operazione che porta Neres al Napoli si aggira intorno ai 28 milioni di euro, un investimento significativo che sottolinea l’ambizione del club partenopeo. Questo acquisto rappresenta un tassello fondamentale per il nuovo corso azzurro guidato da Antonio Conte, che potrà contare su un rinforzo di qualità per il suo reparto offensivo.

Le prossime tappe: visite mediche e firma

Ora che Neres è in Italia, il processo di trasferimento entra nella sua fase finale. Il prossimo passo sarà quello delle visite mediche, un passaggio obbligato prima della firma ufficiale del contratto. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, non restano che questi ultimi dettagli da completare prima dell’annuncio ufficiale.

L’impatto di Neres sul Napoli di Conte

L’arrivo di Neres potrebbe rappresentare una svolta tattica per il Napoli. Il brasiliano, noto per la sua velocità e abilità nel dribbling, si inserirà in un attacco già ricco di talento. La sua versatilità potrebbe offrire a Conte diverse opzioni tattiche, aumentando la pericolosità offensiva della squadra in vista della nuova stagione di Serie A e delle sfide europee.

L’attesa dei tifosi

L’arrivo di Neres ha già scatenato l’entusiasmo dei tifosi napoletani. Sui social media, le immagini e i video del suo atterraggio a Fiumicino stanno circolando rapidamente. I supporters azzurri non vedono l’ora di vedere il brasiliano in azione con la maglia del Napoli.