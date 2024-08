Di Lorenzo carica il Napoli: “Sono qui perché lo voglio. Pronto a dare tutto”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, parla prima del match contro il Verona. Lavoro con Conte, dubbi estivi e voglia di Napoli: le sue parole a Sky Sport.”

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Alla vigilia dell’esordio in Serie A contro il Verona, Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha rilasciato dichiarazioni importanti ai microfoni di Sky Sport. Il terzino azzurro ha toccato temi cruciali, dal lavoro con il nuovo allenatore Antonio Conte alle voci di mercato che lo hanno riguardato durante l’estate.

Il lavoro con Conte e la preparazione al match

Di Lorenzo ha iniziato parlando della preparazione alla partita contro il Verona: “Stiamo lavorando bene, sicuramente è poco che lavoriamo col mister ma c’è massima disponibilità da parte di tutti”. Il capitano ha sottolineato l’impegno della squadra nonostante il breve periodo di lavoro con il nuovo tecnico, dimostrando fiducia nella preparazione del team per questa sfida d’esordio.

Flessibilità tattica e dedizione

Riguardo al suo ruolo in campo, Di Lorenzo ha mostrato grande disponibilità: “Per il ruolo darò tutto dove mi metterà il mister“. Queste parole evidenziano la sua flessibilità tattica e la volontà di mettersi completamente a disposizione di Conte, un atteggiamento che potrebbe rivelarsi fondamentale nella nuova stagione del Napoli.

I dubbi estivi e la scelta di restare

Di Lorenzo ha anche affrontato le voci di mercato che lo hanno riguardato durante l’estate: “Ormai è passata, ho già spiegato qual è stata la mia situazione. Sono qua perché voglio stare qua, voglio giocare nel Napoli“. Il capitano ha così dissipato ogni dubbio sulla sua permanenza, sottolineando la sua volontà di restare in maglia azzurra.

Un messaggio chiaro ai tifosi

Le parole più significative di Di Lorenzo sono arrivate quando ha parlato della sua decisione di rimanere: “Si è visto in questo mercato che chi vuole andar via va via, non c’è niente che tenga. Io invece sono rimasto con grande entusiasmo e sono pronto a dare il massimo in questa stagione”. Una dichiarazione che non solo ribadisce il suo attaccamento alla maglia, ma lancia anche un messaggio forte a tutto l’ambiente napoletano.

