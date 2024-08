Chiariello: “I soldi li abbiamo noi! Confermo, Napoli leader nel mercato”

Umberto Chiariello analizza il calciomercato del Napoli e della Serie A. ‘Azzurri leader negli investimenti’. Le sue parole su Juventus, Inter e Milan.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Umberto Chiariello scuote il mondo del calcio con una nuova provocazione sul calciomercato. Il noto giornalista, attraverso il suo profilo X, ribadisce con forza: “I soldi li abbiamo noi! Confermo.” Un’affermazione che sta facendo discutere tifosi e addetti ai lavori.

Napoli, leader di mercato secondo Chiariello

Chiariello difende con vigore la strategia del Napoli, sottolineando come il club partenopeo stia continuando “nel solco tracciato di calcio sostenibile”. Secondo il giornalista, questa politica ha portato il Napoli ad essere “la società economicamente e finanziariamente più solida e liquida d’Italia“. Una dichiarazione che evidenzia la fiducia di Chiariello nella gestione De Laurentiis.

L’analisi dettagliata del mercato azzurro

Il giornalista entra nel vivo delle operazioni di mercato, fornendo cifre precise: “Il Napoli ha avuto entrate per 12 milioni e uscite finora VERE di 35+12+25 (Neres, in arrivo oggi in città) oltre i bonus e probabili altri 12 più bonus per Gilmour = 84-12= 72 babbettoni uno sull’altro!” Un’analisi che, secondo Chiariello, dimostra come il Napoli sia il club che ha investito di più sul mercato.

Lo sguardo critico sulle altre big

Chiariello non risparmia critiche alle altre squadre di Serie A. Sulla Juventus, afferma che ha fatto cassa con le cessioni di Huijsen, Soulé e Kean, oltre ad aver tagliato Szczęsny e Rabiot.

L’Inter, secondo il giornalista, vive una condizione di vantaggio ma fatica a completare l’organico per mancanza di risorse. La Roma viene descritta come un “porto di mare”, con numerose cessioni in corso o in programma.

Sul Milan, Chiariello cita un articolo di Calcio & Finanza, sostenendo che, nonostante uno sbilancio apparente di 40 milioni, il club rossonero chiuderebbe con un saldo attivo di 1 milione considerando gli ammortamenti.

La provocazione finale

Chiariello conclude il suo intervento con una sferzata polemica: “Prima di parlare documentatevi! I soldi ce li abbiamo noi! Buon sigaro a tutti!” Un chiaro riferimento alla sua precedente “gag del sigaro” che aveva già fatto discutere i tifosi, ribadendo la sua posizione sulla solidità finanziaria del Napoli.

L’analisi di Chiariello ha acceso il dibattito sul calciomercato. Voi cosa ne pensate? Il Napoli è davvero la squadra che ha investito di più? La gestione De Laurentiis è un modello da seguire? Fateci sapere la vostra opinione sui nostri canali social e continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulle mosse di mercato degli azzurri!