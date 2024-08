Zazzaroni difende Conte: “Non arriva a Natale? Lo dice gente che beve”

Ivan Zazzaroni commenta la sconfitta del Napoli a Verona e difende Conte. Per il direttore del Corriere dello Sport il tecnico ha bisogno di nuovo calciatori.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Ivan Zazzaroni respinge le voci su un possibile addio anticipato di Antonio Conte al Napoli.

Il direttore del Corriere dello Sport, intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, dichiara: “Conte non arriva a Natale? Lo dice gente che beve, questa cosa non esiste”.

Zazzaroni analizza la situazione del Napoli: “C’è un lavoro di rifondazione che purtroppo associata al nome di Conte crea problemi perché tutti pensano che arrivi lo scudetto”.

Sul ko contro il Verona, il giornalista osserva: “Ieri abbiamo visto 10/11 della squadra che l’anno scorso ha fatto molto male ed il tecnico non è ancora riuscito a incidere su determinate anime morte“.

Conte, secondo Zazzaroni, “ha bisogno di anime nuove per mettere dentro qualcosa di suo“; il direttore conclude: “Tutti si aspettano il litigio con De Laurentiis, ma Conte in conferenza ha detto delle cose giuste e vere“.