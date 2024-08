SKY SPORT UK – Il Chelsea dice no al Napoli per Lukaku: offerta di prestito respinta

Il Napoli offre 30 milioni per Lukaku in prestito con obbligo di riscatto, il Chelsea vuole la cessione definitiva.

Il Napoli accelera per Romelu Lukaku, ma il Chelsea frena. Sky UK ul calciomercato del Napoli riporta: “Il Chelsea ha ricevuto un’offerta ufficiale dal Napoli per Romelu Lukaku. La proposta del club azzurro è di 30 milioni per il cartellino del centravanti belga: 5 milioni per il prestito oneroso e 25 milioni per l’obbligo di riscatto tra un anno“.

La mossa del Napoli arriva dopo la sconfitta contro il Verona, con la dirigenza che non vuole più attendere la cessione di Victor Osimhen.

Tuttavia, l’emittente inglese sottolinea: “Filtra pessimismo sulla risposta del Chelsea, che fino ad ora ha sempre declinato ogni tipo di prestito perché vuole una cessione a titolo definitivo“.

Il Chelsea punta a incassare almeno 40 milioni subito; una richiesta che complica i piani del Napoli.

Antonio Conte spinge per avere subito Lukaku in azzurro, sperando di averlo a disposizione per la prossima giornata di Serie A.