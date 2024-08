Conte furioso dopo Verona: squadra a rapporto

Il tecnico del Napoli studia gli errori della disfatta contro il Verona. Martedì squadra a rapporto a Castel Volturno.

Antonio Conte non fa sconti dopo la debacle del Napoli a Verona. Il tecnico pugliese ammette: “Nella mia carriera di allenatore e calciatore poche volte ho vissuto serate cosi“; una dichiarazione che marca la differenza con i suoi predecessori, Calzona e Mazzarri.

Conte ha confermato il giorno libero, ma martedì a Castel Volturno l’atmosfera sarà tesa; il tecnico mostrerà gli errori al video, senza risparmiare critiche.

La delusione di Conte è palpabile; l’arrivo di Neres non basta a placare la sua frustrazione per le prestazioni di Jesus, Di Lorenzo e Anguissa. L’infortunio di Kvaratskhelia ha complicato ulteriormente la situazione; il georgiano ha trascorso trenta minuti in ospedale per accertamenti, senza ulteriori complicazioni.

Il Napoli di Conte è chiamato a una reazione immediata; il tecnico cerca “forze fresche” per risollevare uno spogliatoio depresso.