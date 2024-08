AS: “Lukaku-Napoli, entro domenica si chiude”

Il Napoli accelera per Lukaku, possibile chiusura entro domenica. I dettagli della trattativa secondo Calemme.

Il Napoli spinge per chiudere l’affare Lukaku entro domenica; la trattativa con il Chelsea entra nel vivo.

Mirko Calemme, corrispondente italiano di AS, svela su X: “Il Napoli sta cercando di concludere l’operazione prima di domenica”; un’accelerata improvvisa dopo il KO di Verona.

La formula dell’operazione prevede un prestito con obbligo di riscatto e pagamento triennale; un accordo che potrebbe concretizzarsi rapidamente.

Calemme sottolinea: “Questa trattativa è indipendente dalla possibile cessione di Victor Osimhen“; il Napoli vuole Lukaku a prescindere dal futuro del nigeriano.

I tempi sono serrati: “Le firme sui contratti potrebbero arrivare perfino domani o mercoledì“; Lukaku potrebbe essere a Napoli già giovedì.

L’obiettivo di De Laurentiis e Conte è avere il belga in panchina domenica al Maradona per Napoli-Bologna; un rinforzo immediato per risollevare la squadra.