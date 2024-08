Conte alza la voce: confronto duro con la squadra dopo il ko di Verona

Antonio Conte deluso dall’approccio del Napoli contro il Verona. Oggi confronto diretto con i calciatori a Castel Volturno.

Notizie calcio Napoli – Antonio Conte si prepara a un confronto diretto con la squadra del Napoli dopo la deludente sconfitta contro il Verona.

Conte, faccia a faccia con la squadra dopo Verona

Il Mattino rivela lo stato d’animo del tecnico: “Non è un bel lunedì, per Conte. Non lo è perché non aveva la sfera di cristallo e mai avrebbe immaginato quanto profonde fossero le ferite del dopo scudetto”.

Il quotidiano sottolinea la fragilità mentale della squadra: “Sono giocatori che si perdono, alla minima difficoltà. E alla prima giornata di campionato, quando il peso della classifica è inesistente”.

Conte e il suo staff hanno lavorato duramente per rimediare, ma finora senza successo: “Conte in un mese e mezzo ci ha provato a iniettare nel sangue gli antidoti per rimediare al veleno che scorre ancora nelle vene: e con lui anche Lele Oriali, spesso a lungo a colloquio con i calciatori. Ma fino ad adesso non ha funzionato”.

Il tecnico vuole capire l’approccio psicologico della squadra

Oggi a Castel Volturno, Conte alzerà la voce: “Lavorerà sodo, come sempre, l’allenatore azzurro, anche oggi alzerà la voce quando rivedrà la squadra”. Il tecnico vuole capire le ragioni del crollo psicologico e pretende una reazione immediata.

Il Napoli di Conte è chiamato a una svolta rapida; il tecnico “Vuole una scossa, la pretende”. La stagione del Napoli vive la sua prima fase delicata, il confronto tra Conte e i calciatori del Napoli e la risposta della squadra sarà determinante per il futuro.