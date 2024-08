Lukaku-Napoli, De Laurentiis tenta il colpo a sorpresa

Il Napoli rilancia per Lukaku, il Chelsea tentenna, ma la trattativa può sbloccarsi. Conte spinge per l’arrivo del belga.

Il Napoli non molla Romelu Lukaku e tenta la mossa decisiva per portarlo in azzurro.

De Laurentiis rompe gli indugi e, secondo La Gazzetta dello Sport, presenta una nuova offerta al Chelsea: “Il Napoli ha presentato una proposta diversa, facendo riflettere i blues. L’offerta è quella di un prestito oneroso (da 5 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni”.

Secondo la rosea, il Chelsea riflette: “Il club londinese tentenna: per il momento continua a chiedere 40 milioni (poco meno dei 43 fissati dalla clausola) per Big Rom, ma alla lunga (e neppure tanto lunga) dovrebbe accettare l’offerta”.

Antonio Conte spinge per l’arrivo di Lukaku, suo pupillo; il Napoli sembra pronto a chiudere anche senza la cessione di Osimhen.

La trattativa entra nel vivo; La Gazzetta conclude: “Il tempo del resto stringe per tutti“.

Il Napoli di De Laurentiis e Conte attende Lukaku anche senza cedere prima Osimhen.