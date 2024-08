Osimhen-Napoli, spiraglio dopo la sosta: si tenta la riconciliazione – SKY

Il Napoli proverà a ricucire lo strappo con Osimhen dopo la pausa. L’obiettivo è metterlo a disposizione di Conte. Al momento, nessuna trattativa con club arabi.

Il caso Osimhen tiene ancora banco in casa Napoli. Dopo il mancato trasferimento e l’esclusione dalla lista Serie A, si apre uno spiraglio per il futuro del bomber nigeriano.

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky, rivela un retroscena importante:

“Victor Osimhen non è mai stato integrato nella squadra sin dall’inizio del ritiro. Di conseguenza, il nome dell’attaccante è stato escluso dalla lista per la Serie A del Napoli di Antonio Conte.”

Tuttavia, la situazione potrebbe evolversi positivamente. Di Marzio aggiunge:

“Successivamente, dopo la sosta le parti proveranno a lavorare per cercare di ricucire lo strappo che si è creato e mettere Osimhen a disposizione dell’allenatore.”

Un tentativo di riconciliazione che potrebbe cambiare le carte in tavola. Antonio Conte avrebbe così a disposizione il capocannoniere della scorsa stagione, un’arma in più per puntare in alto.

Al momento, nessun’altra pista concreta si profila all’orizzonte:

“Intanto, al momento non ci sono altre trattative concrete per un possibile trasferimento in Arabia.”

Il Napoli sembra intenzionato a risolvere internamente la questione. La pausa per le nazionali potrebbe essere il momento giusto per abbassare i toni e trovare un compromesso.

La palla passa ora alla società e al giocatore: la sosta sarà decisiva per il futuro del bomber nigeriano all’ombra del Vesuvio.