Lukaku rinuncia ai tre giorni di permesso concessi da Conte: oggi è a Castel Volturno ad allenarsi

Lukaku impressiona con un gol al debutto e dedica il suo tempo libero ad allenarsi: il Napoli ha trovato il suo nuovo trascinatore.

Il Napoli ha trovato il suo nuovo trascinatore: Romelu Lukaku. L’attaccante belga, arrivato nel mercato estivo, ha già lasciato il segno al suo esordio con la maglia azzurra, realizzando un gol decisivo e dimostrando di essere pronto a fare la differenza. Ma non è solo il suo impatto in campo a far parlare, quanto la sua dedizione e professionalità.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Lukaku ha rinunciato ai giorni di permesso concessi da Antonio Conte, scegliendo di restare a Castel Volturno per allenarsi e migliorare la sua condizione fisica. Mentre i compagni si godranno tre giorni di riposo, il gigante belga sarà l’unico a lavorare intensamente, con un unico obiettivo in mente: la prossima sfida contro il Cagliari.

La scelta di Lukaku dimostra non solo la sua volontà di integrarsi rapidamente nei meccanismi della squadra, ma anche la sua determinazione a tornare al massimo della forma. Un segnale forte per l’allenatore e per i tifosi, che già sognano un tridente d’attacco stellare con Kvaratskhelia e uno tra Politano e Neres.

Dopo un’estate turbolenta e un inizio di stagione brillante, Romelu si sta confermando come l’acquisto giusto per il Napoli. Il suo gol al debutto è stato solo l’antipasto di ciò che potrebbe offrire nei mesi a venire. E se il buongiorno si vede dal mattino, i tifosi azzurri possono già cominciare a sognare in grande.