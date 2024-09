Conte, tutti per uno. Il Mattino: “La vittoria all’ultimo respiro ha riportato entusiasmo in città”

La vittoria del Napoli di Conte al Maradona riaccende l’entusiasmo della città, ma l’ombra della cronaca non smette di incombere.

La città di Napoli torna a sorridere grazie a una vittoria sofferta e straordinaria firmata dal nuovo tecnico Antonio Conte. La prima pagina de Il Mattino si apre con un titolo che è già diventato il mantra dei tifosi partenopei: “Conte, tutti per uno”. La vittoria all’ultimo respiro, ottenuta in casa al Diego Armando Maradona, ha riacceso la passione di una città che vive di calcio e che, negli ultimi mesi, aveva visto affievolirsi l’entusiasmo per la propria squadra.

L’impatto di Conte: leadership e mentalità vincente

L’arrivo di Conte ha portato un cambiamento radicale non solo in campo, ma anche nell’ambiente partenopeo. Il tecnico leccese ha subito imposto la sua impronta, lavorando sulla mentalità dei giocatori e trasmettendo la sua filosofia: sacrificio, unità di gruppo e determinazione. Non è un caso che la prima vittoria sia arrivata proprio con un gol all’ultimo minuto, un segnale di carattere e di volontà che ha fatto esplodere di gioia i tifosi.

L’entusiasmo in città è palpabile. Dopo mesi di delusioni e prestazioni altalenanti, Napoli sembra aver ritrovato la fiducia nei propri beniamini. La vittoria contro un avversario ostico ha riportato non solo i tre punti, ma anche una ritrovata sintonia tra squadra e tifosi.

Ma non tutto è rosa e fiori. Il Mattino dedica spazio anche a un fatto di cronaca che ha scosso l’ambiente napoletano: la rapina subita dal calciatore brasiliano David Neres. “La vittoria all’ultimo respiro al Maradona ha riportato l’entusiasmo in città. Neres rapinato: la Napoli che non ci piace””, recita un altro titolo in prima pagina, richiamando l’attenzione su un problema che la città conosce fin troppo bene. Un episodio che, seppur non legato direttamente alle vicende sportive, rischia di offuscare il clima di festa che si respira in queste ore.

Di seguito la prima pagine de Il Mattino: