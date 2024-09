Kvaratskhelia ha accettato il rinnovo proposto dal Napoli: cifre e dettagli

De Laurentiis blinda il talento di Tblisi: Kvaratskhelia ha accettato il nuovo contratto con il Napoli da 5 milioni a stagione.

Khvicha Kvaratskhelia, la stella georgiana che ha conquistato i cuori dei tifosi del Napoli, ha finalmente accettato il rinnovo di contratto con il club partenopeo. La notizia è stata riportata dall’edizione odierna de Il Mattino, confermando così i rumors che circolavano nelle ultime settimane.

Il rinnovo: dettagli e cifre

Secondo quanto riportato dal quotidiano campano, il rinnovo del contratto di Kvaratskhelia rappresenta una delle mosse più attese del mercato estivo del Napoli. Dopo una lunga trattativa, resa complessa dalla missione tedesca del presidente Aurelio De Laurentiis durante l’Europeo, il club azzurro è riuscito a blindare uno dei suoi gioielli più preziosi.

Il nuovo contratto prevede un ingaggio intorno ai 5 milioni di euro a stagione, compresi i bonus. Si tratta di una cifra significativa, soprattutto considerando che non è stata inserita alcuna clausola rescissoria. Questo dettaglio, infatti, sottolinea la volontà del Napoli di tenere stretto il talento di Tblisi, che ha giocato un ruolo cruciale nella conquista dell’ultimo scudetto.

“La lunga attesa di Kvaratskhelia pure è al capolinea: la missione tedesca di De Laurentiis, in pieno Europeo, ha prodotto i frutti attesi. C’era una proposta di rinnovo, importante, che Jugeli e il papà della stella di Tblisi hanno valutato a lungo. D’altronde, l’alternativa era quella di restare a giocare a Napoli con lo stipendio dell’inizio della sua avventura in azzurro. Più o meno 5 milioni, compresi i bonus. Senza clausola rescissoria. Hanno accettato”.

Kvaratskhelia, l’uomo chiave del Napoli

La decisione di Kvaratskhelia di restare a Napoli, nonostante le sirene di altri grandi club europei, è un chiaro segnale di fedeltà e attaccamento alla maglia azzurra. Di recente diventato papà, il georgiano ha più volte ribadito che lo stipendio non è la sua priorità, ma è la possibilità di crescere e vincere con il Napoli a motivarlo maggiormente.

Le prestazioni di Kvara nelle prime partite della nuova stagione hanno dimostrato ancora una volta il suo valore inestimabile. Anche a Verona, dove il Napoli ha faticato solo dopo la sua uscita dal campo, il georgiano ha confermato di essere un pilastro insostituibile per la squadra di Antonio Conte.

“Ma Kvara, da poco papà, ha fatto intendere che lo stipendio non gli importa nulla: puntualmente tra i migliori in queste prime tre gare di campionato, anche a Verona il Napoli è andato a fondo solo dopo il suo ko. Non è una coincidenza. Conte lo ha fatto rinascere, convincendolo a spostarsi dietro la prima punta, ad acquistare imprevedibilità. A dire il vero, ci aveva provato anche Rudi Garcia, ma in quei giorni il Napoli dello scudetto sembrava un’entità intoccabile”.

La scelta di Conte e la proposta PSG

Antonio Conte, nuovo tecnico degli azzurri, ha trovato in Kvaratskhelia un alleato perfetto. Dal primo giorno di ritiro a Castel di Sangro, tra i due si è creata una sinergia vincente. Conte ha valorizzato ulteriormente il talento del georgiano, convincendolo a giocare in una posizione più centrale, dietro la punta, aumentandone così l’imprevedibilità e l’efficacia in campo.

Il Napoli, questa estate, ha resistito alle lusinghe del Paris Saint-Germain, che aveva tentato un colpo da 220 milioni di euro per portare sia Kvaratskhelia che Victor Osimhen nella capitale francese. De Laurentiis ha detto no, dimostrando ancora una volta la volontà di mantenere alta la competitività della squadra.

“Conte e Kvara si sono trovati a meraviglia fin dal primo giorno di Castel di Sangro: d’altronde, il tecnico era stato chiaro con tutti, possono dire quello che vogliono gli agenti, lui resta qui. Rinnova o non rinnova. Adesso, il dado è tratto. Il Napoli questa estate non lo ha voluto cedere, anche perché il Psg voleva nel “pacchetto” lui e Osimhen per circa 220 milioni di euro”.

Il rinnovo di Kvaratskhelia rappresenta una vittoria importante per il Napoli, sia dal punto di vista sportivo che strategico. Il georgiano continuerà a indossare la maglia azzurra, pronto a scrivere nuove pagine di storia con il club che lo ha consacrato tra i grandi del calcio europeo. La stagione è appena iniziata, ma con un Kvara così, i tifosi napoletani possono sognare in grande.