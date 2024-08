Kvaratskhelia sta per diventare padre: permesso speciale del club per raggiungere la moglie a Tbilisi

L’esterno offensivo del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ottiene un permesso dal club per volare in Georgia e stare vicino alla moglie.

Khvicha Kvaratskhelia, esterno offensivo del Napoli, ha ottenuto un permesso speciale dal club partenopeo per stare vicino alla moglie, Nitsa Tavadze, che sta per dare alla luce il loro primo figlio. La giovane coppia ha scelto Tbilisi, capitale della Georgia, come luogo per il parto, e il calciatore georgiano si è concesso una pausa per assistere a questo momento speciale della sua vita.

Il giocatore, reduce da un breve infortunio che gli ha impedito di terminare la partita contro l’Hellas Verona, aveva mostrato segni di affaticamento muscolare e giramenti di testa durante la gara. Per precauzione, i medici del Napoli hanno deciso di sostituirlo. Ma l’attenzione di Kvaratskhelia è ora focalizzata sulla nascita del figlio, un evento che rappresenta un’importante gioia personale per lui e per la sua famiglia.

Nel frattempo, il futuro di Kvaratskhelia con il Napoli rimane un tema di grande interesse. Dopo la chiusura del mercato estivo, la dirigenza del Napoli, guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis, e il procuratore del calciatore sono attesi per discutere il rinnovo del contratto. Le trattative dovrebbero riguardare una nuova scadenza e una revisione dell’ingaggio, con cifre che si aggirano intorno ai 6 milioni di euro a stagione.