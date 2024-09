Neres rapinato dopo Napoli-Parma, pistola puntata e Rolex rubato

David Neres vittima di una rapina armata, l’attaccante del Napoli minacciato e derubato del suo orologio.

Una serata da incubo per David Neres, nuovo acquisto del Napoli. Dopo aver brillato nella vittoria contro il Parma, fornendo l’assist decisivo per il 2-1 di Anguissa, il brasiliano è stato vittima di una rapina a mano armata.

I dettagli dell’accaduto

La rapina a Neres si sarebbe consumata in zona Fuorigrotta, quando un paio di uomini armati hanno distrutto i vetri del van su cui il calciatore insieme alla moglie stava per raggiungere l’hotel in cui alloggia attualmente. I rapinatori avrebbero minacciato il giocatore con una pistola, intimandogli di consegnare l’orologio . L’attaccante, sotto shock, ha consegnato il suo Rolex ai rapinatori, che sono fuggiti in moto. Neres è stato poi scortato all’hotel Parker’s, dove alcuni tifosi attendevano lui e gli altri nuovi acquisti Lukaku, McTominay e Gilmour. Comprensibilmente, non c’è stato spazio per foto e autografi.

Quanto accaduto a Neres, poteva verificarsi in qualsiasi grande città, ma siamo certi che la stampa nazionale utilizzerà la disavventura del Brasiliano. La società e i tifosi sperano che questo spiacevole evento non influisca sul morale di Neres e sulla sua esperienza in maglia azzurra.

Le autorità sono al lavoro per identificare i responsabili di questo vile gesto, che ha macchiato una serata altrimenti perfetta per il Napoli e per il suo nuovo talento brasiliano.

IL MESSAGGIO DELLA MOGLIE DI NERES