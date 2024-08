Napoli in rimonta: Meret e Neres incantano, Lukaku viene eletto MVP

Meret e Neres guidano il Napoli alla vittoria per 2-1 contro il Parma, con Lukaku protagonista assoluto.

Nella terza giornata del campionato di Serie A, il Napoli ha conquistato una vittoria fondamentale per 2-1 contro il Parma, regalando ai suoi tifosi una rimonta indimenticabile. Al Diego Armando Maradona, il Parma aveva sognato di portare a casa i tre punti, ma gli azzurri, trascinati da una superlativa prestazione di Alex Meret e dall’impatto decisivo di David Neres, oltre agli autori dei due gol Romelu Lukaku e Frank Anguissa, sono riusciti a prevalere.

Nel primo tempo, il Parma ha sorpreso il Napoli con una prestazione solida e incisiva. Al 19′, l’attaccante Bonny ha trasformato un rigore assegnato dopo una rapida incursione di Sohm, portando i Ducali in vantaggio. Nonostante la buona prova del Parma, i partenopei non si sono dati per vinti e hanno lottato duramente per ribaltare il risultato.

La svolta è arrivata nella ripresa quando, al 76′, il portiere del Parma, Suzuki, è stato espulso, costringendo Del Prato a subentrare tra i pali. Il Napoli ha approfittato della situazione e, al 91′, Romelu Lukaku, recentemente arrivato in squadra, ha pareggiato i conti con una rete determinante. La sua presenza in campo si è rivelata cruciale, e il bomber belga è stato poi eletto MVP della partita dalla Lega di Serie A per la sua performance incisiva e decisiva.

La rimonta del Napoli si è concretizzata al 97′, quando Anguissa ha segnato il gol della vittoria, regalando così un successo insperato ai padroni di casa. Ma il momento più clou della partita è arrivato all’ultimo minuto di gioco: Alex Meret ha compiuto una parata miracolosa che ha salvato il risultato e assicurato i tre punti al Napoli. Dopo il fischio finale, Meret è stato accolto con calorosi abbracci dai compagni di squadra, celebrando il suo ruolo fondamentale nella vittoria.

Un’altra nota di merito è andata a David Neres, il quale ha avuto un impatto immediato sul match con le sue accelerazioni e i suoi precisi cross che hanno messo in difficoltà la difesa del Parma e contribuito alla rimonta.