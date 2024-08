Lukaku brilla al debutto con il Napoli: “È un onore giocare qui. Contava vincere, sono felice di aver ritrovato Conte”

Il belga Lukaku segna il gol del pareggio nella vittoria per 2-1 contro il Parma e celebra il ritrovato legame con Antonio Conte.

Romelu Lukaku ha iniziato la sua avventura con il Napoli con il piede giusto, contribuendo alla vittoria della squadra per 2-1 contro il Parma. La sua rete del momentaneo pareggio ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi allo Stadio Diego Armando Maradona, che hanno accolto con entusiasmo il nuovo acquisto belga.

Intervistato da DAZN al termine del match, Lukaku ha espresso la sua gioia per il debutto e per l’accoglienza ricevuta: “È un onore giocare per questa squadra e per questi tifosi. La squadra mi ha accolto bene, abbiamo lavorato tanto e oggi siamo riusciti a ottenere una vittoria importante”, ha dichiarato l’attaccante.

Lukaku ha inoltre sottolineato il suo entusiasmo per il ritorno al fianco di Antonio Conte, suo ex allenatore all’Inter: “Sono molto contento di aver ritrovato Conte. Adesso dobbiamo continuare a lavorare duro e mantenere questo slancio”, ha aggiunto.

La vittoria contro il Parma segna un inizio promettente per Lukaku e per il Napoli, che punta a costruire una stagione di successo. Con il belga già decisivo e motivato, i tifosi partenopei hanno tutte le ragioni per sperare in grandi traguardi.