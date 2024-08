Napoli, Conte esclude Osimhen: “Nessun reintegro in rosa”

Conte esclude Osimhen: il tecnico elogia la coerenza del Napoli e chiude le porte all’attaccante nigeriano dopo la vittoria sul Parma

Antonio Conte blinda il Napoli e chiude definitivamente la porta a Victor Osimhen. In una lunga conferenza stampa seguita alla vittoria degli azzurri contro il Parma, il tecnico partenopeo ha affrontato il tema caldo del mercato e del futuro dell’attaccante nigeriano.

Conte sul calciomercato e il caso Osimhen

“È stato un mercato difficilissimo, bloccato fino all’ultimo per vicissitudini note,” ha esordito Conte. “Se la situazione Osimhen si fosse sbloccata prima, avremmo completato la rosa diversamente, ma il club ha lavorato bene nonostante tutto.”

Il mister ha poi elogiato la società: “C’è stato uno sforzo da parte di tutti, devo essere contento. Certo, mi dispiace per il giocatore, è un peccato, ma anche per il club che non ha potuto monetizzare come avrebbe voluto.”

Nessun reintegro per Osimhen

Sulla possibilità di un reintegro di Osimhen, Conte è stato categorico: “No, la rosa è questa, abbiamo fatto delle scelte precise. Chi non è coerente e non rispetta le regole, resta fuori.”

“Tanto di cappello al club,” ha aggiunto l’allenatore, “il presidente ha dimostrato grandissima coerenza, anche a costo di una perdita economica importante.”

Il Napoli guarda avanti

Conte ha concluso con una nota positiva: “Abbiamo occupato le caselle vacanti con giocatori di valore. Sono contento, il club ha agito nel modo giusto.”

Il Napoli volta pagina, concentrandosi sul gruppo attuale e lasciando Osimhen fuori dai piani futuri. La decisione di Conte segna un punto di svolta nella gestione della squadra, privilegiando la coesione del gruppo e il rispetto delle regole societarie.