L’attaccante del Napoli Kvaratskhelia brilla in Nations League: suo il rigore che sblocca la partita e l’assist per il raddoppio nella vittoria 4-1 della Georgia.

La Georgia domina la Repubblica Ceca in Nations League, conquistando una convincente vittoria per 4-1. Protagonista assoluto della serata è stato Kvicha Kvaratskhelia, stella del Napoli, che ha guidato la sua nazionale con una prestazione di alto livello.

Il talento georgiano ha aperto le marcature al 33′ minuto, trasformando con freddezza un calcio di rigore. La sua esecuzione dal dischetto ha mostrato tutta la sua classe, superando il portiere ceco con un tiro preciso e potente.

Non contento di aver sbloccato il risultato, Kvaratskhelia si è poi reso protagonista dell’azione del raddoppio. Con una giocata delle sue, ha servito un assist perfetto per il compagno Chakvetadze, che ha finalizzato portando la Georgia sul 2-0.

La partita si è poi conclusa con un netto 4-1 a favore dei padroni di casa, con la Georgia che ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine.

Questa performance di Kvaratskhelia conferma il suo ruolo chiave non solo nel Napoli, ma anche nella sua nazionale. La sua capacità di essere decisivo sia in fase realizzativa che di assist lo rende un giocatore fondamentale per entrambe le squadre.

Per i tifosi del Napoli, vedere il loro gioiello brillare anche in campo internazionale è motivo di grande soddisfazione. Le prestazioni di Kvaratskhelia in Nations League sono un segnale positivo in vista dei prossimi impegni del club partenopeo in Serie A e Champions League.

Con questa vittoria, la Georgia rafforza la sua posizione nel girone di Nations League, e gran parte del merito va attribuito alla prestazione stellare di Kvaratskhelia.