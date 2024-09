Rinnovo Kvaratskhelia-Napoli, Jugeli ha capito che non deve tirare la corda con ADL. Si attende un grosso annuncio

Kvaratskhelia vicino al rinnovo con il Napoli. Il talento georgiano è pronto a firmare un nuovo contratto con il club azzurro dopo mesi di trattative

Calciomercato Napoli – Khvicha Kvaratskhelia è vicinissimo al rinnovo con il Napoli. L’annuncio potrebbe arrivare da un momento all’altro, mettendo fine a un lungo periodo di tira e molla tra il club e l’entourage del giocatore.

Il Mattino rivela i dettagli della trattativa: il Napoli ha offerto a Kvaratskhelia un prolungamento fino al 2029 con un ingaggio di 5 milioni di euro a stagione. Un aumento sostanzioso rispetto all’attuale contratto da 1,5 milioni annui in scadenza nel 2027.

L’offerta era stata presentata personalmente da De Laurentiis e Manna durante il ritiro della Georgia in Germania per gli Europei di giugno. Tuttavia, il manager del giocatore, Mamuka Jugeli, punta più in alto, chiedendo una cifra intorno agli 8 milioni a stagione.

Nonostante la distanza economica, le parti sembrano determinate a trovare un accordo. “Il Napoli non ha fretta, forte del contratto attuale, ma l’entourage di Kvaratskhelia ha toccato con mano il decisionismo del club azzurro, consapevole che se non dovesse accettare rimarrebbe con l’attuale ingaggio da 1,5 milioni all’anno fino al 2027. Un’arma a doppio taglio, certamente. Ma il tira e molla non conviene a nessuno ed è per questo che si prospetta un lieto fine imminente. Magari con un sacrificio da una parte e dall’altra e l’inserimento di una clausola che possa blindare tutti”.

Kvaratskhelia-Napoli, rinnovo a un passo

Secondo il quotidiano napoletano si prospetta un compromesso, con la possibilità di inserire una clausola rescissoria che soddisfi entrambe le parti. L’obiettivo è blindare il talento georgiano, diventato in poco tempo un pilastro della squadra azzurra.

“Occhio a quello che può accadere da un momento all’altro per il futuro di Kvaratskhelia, si attende un grosso annuncio a Napoli, ogni momento sarà buono per mettere la firma sul nuovo contratto e mettere fine ad un lunghissimo tira e molla che ha scandito le torride giornate di quest’estate che sta passando agli archivi”.

L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve, confermando Kvaratskhelia come punto fermo del progetto Napoli .