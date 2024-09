Napoli in vetta, De Laurentiis si affida alla scaramanzia: “Non diciamo nulla”

Il presidente azzurro commenta il primo posto dopo la vittoria contro il Monza

Il Napoli di Antonio Conte continua a brillare e, con il successo per 2-0 contro il Monza allo stadio Diego Armando Maradona, si porta in testa alla classifica dopo sei giornate di campionato. Una vittoria che ha infiammato i tifosi, alimentando i sogni di un possibile traguardo ancora più ambizioso della qualificazione in Champions League.

La partita: Politano e Kvaratskhelia trascinano il Napoli

Nel match contro il Monza, il Napoli ha imposto il proprio gioco sin dai primi minuti, trovando il vantaggio a metà del primo tempo grazie a Matteo Politano, dopo un lungo predominio territoriale. Pochi minuti dopo, al 33′, Khvicha Kvaratskhelia ha firmato il raddoppio, mettendo al sicuro il risultato. Nella ripresa, il Monza ha provato a riaprire la partita, ma la difesa azzurra non ha concesso spazi, mantenendo inviolata la propria porta per l’ennesima volta in stagione. Con questa vittoria, il Napoli si conferma tra le squadre più solide e competitive del campionato.

L’entusiasmo dei tifosi e la scaramanzia di De Laurentiis

Il primo posto in classifica, seppur conquistato alla sesta giornata, ha fatto sognare i tifosi partenopei, che iniziano a guardare oltre la semplice qualificazione in Champions League. Tuttavia, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, noto per la sua scaramanzia, ha preferito mantenere un profilo basso. Attraverso un messaggio sui social, il patron ha scritto: “Per scaramanzia non diciamo nulla”, lasciando intendere che, sebbene il sogno scudetto sia nella mente di molti, è meglio non parlarne troppo presto.