Politano a Dazn: “Vittoria fondamentale, vogliamo continuità. Spalletti? Sogno di tornare in Nazionale”

Le dichiarazioni dell’esterno azzurro dopo la vittoria contro il Monza

Matteo Politano, protagonista nella vittoria per 2-0 del Napoli contro il Monza, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita, sottolineando l’importanza del risultato e le sue ambizioni personali.

“Volevamo vincere a tutti i costi”

L’esterno del Napoli ha espresso tutta la sua soddisfazione per il primato in classifica, frutto di un approccio determinato da parte della squadra: “Essere primi è una bellissima emozione. Abbiamo approcciato bene alla partita perché volevamo vincere a tutti i costi e dare continuità a questo inizio di stagione,” ha dichiarato Politano.

L’obiettivo della Nazionale

Un altro tema caldo per Politano è la Nazionale. Con il ritorno di Luciano Spalletti come commissario tecnico, l’esterno azzurro non nasconde la sua volontà di riconquistare un posto in squadra: “Il mio obiettivo è tornare in Nazionale. Darò sempre il massimo per il Napoli, poi sarà il mister a decidere.” Con prestazioni come quella contro il Monza, Politano spera di attirare l’attenzione del suo ex allenatore e convincerlo a richiamarlo in azzurro.