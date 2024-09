Nesta: “Buona partenza, ma poi è venuto fuori il Napoli”

Le dichiarazioni dell’allenatore del Monza dopo la sconfitta contro il Napoli

Alessandro Nesta, tecnico del Monza, ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn, dopo il ko subito al Maradona contro il Napoli. Il Monza è partito bene, ma ha perso il controllo del gioco nel corso della partita, come spiegato dallo stesso Nesta.

L’analisi del match

“Abbiamo iniziato bene, ma poi abbiamo smesso di tenere palla e abbiamo iniziato a forzare troppo,” ha dichiarato Nesta. “Abbiamo perso tanti palloni, e loro ci hanno punito con due gol. Per difenderci meglio, dovevamo gestire meglio la palla.”

Nel secondo tempo, però, il Monza ha mostrato segnali di ripresa: “Abbiamo fatto meglio nella ripresa, ma ormai il Napoli aveva già preso il controllo del match,” ha aggiunto il tecnico.

La scelta dei tre centrocampisti

Nesta ha poi spiegato la sua decisione tattica di schierare tre centrocampisti, una scelta dettata dalla necessità di difendere meglio contro il Napoli: “La scelta dei tre centrocampisti era per coprire meglio la fase difensiva, visto che il Napoli ha cambiato modulo. Avevamo bisogno di più giocatori in mezzo, con Pessina che si alzava.”

I cambi tardivi e la difficoltà della classifica

Una delle critiche mosse a Nesta è stata quella dei cambi tardivi, che il tecnico ha giustificato così: “Ho fatto i cambi tardi per mantenere l’assetto che avevo scelto, inoltre avevo quattro Primavera in panchina.”

Per quanto riguarda la classifica, Nesta ha ammesso le difficoltà del Monza: “Dobbiamo fare punti per muovere la classifica. Forse siamo l’unica squadra a non averlo ancora fatto.”