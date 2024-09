Conte sorprende tutti: il Napoli ha provato un nuovo modulo

Conte prova un nuovo modulo a Castel Volturno per rendere il Napoli più imprevedibile. Il tecnico mette la Juventus nel mirino.

Antonio Conte è pronto a sorprendere con un cambio di modulo per il suo Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore leccese sta considerando di abbandonare momentaneamente il classico 3-4-2-1 per adottare il 4-3-3, un sistema che potrebbe dare nuova linfa alla squadra e sfruttare al meglio i nuovi acquisti. Sebbene contro il Cagliari non ci siano ancora segnali di un’immediata rivoluzione tattica, è possibile che il nuovo modulo faccia il suo debutto nella sfida cruciale contro la Juventus.

Conte e il nuovo Napoli: dal centrocampo XS a quello XL

Come riportato dal Corriere dello Sport, Conte sta vagliando diverse opzioni durante gli allenamenti, con l’obiettivo di rendere la squadra meno prevedibile agli occhi degli avversari: “Sono al vaglio prove di 4-3-3. Conte, sarto-allenatore, ha trasformato il centrocampo da XS a XL, inserendo nomi come Anguissa, Lobotka, McTominay, Gilmour, e Folorunsho“.

La scelta del 4-3-3 non è dettata da tendenze tattiche, ma dalla necessità di valorizzare i giocatori arrivati in estate. L’idea sarebbe quella di lanciare McTominay, giocatore noto per la sua intensità e capacità di creare gol e assist, senza rinunciare a pedine fondamentali come Anguissa e Lobotka. Questo sistema a tre centrocampisti potrebbe garantire nuovi equilibri, offrendo maggiori soluzioni tattiche in fase di costruzione e difesa.

La flessibilità tattica di Conte

Secondo quanto emerso dagli ultimi allenamenti, Conte sta provando questo nuovo modulo con costanza, alternandolo al 3-4-2-1, che ha rappresentato la base della preparazione estiva del Napoli. La volontà del tecnico è quella di rendere la squadra più duttile, capace di adattarsi alle varie situazioni e agli avversari. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il 4-3-3 diventerà la nuova realtà del Napoli o se resterà una semplice alternativa tattica.