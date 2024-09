Caso DAZN, De Laurentiis porta in tribunale Figc e lega Serie A

Aurelio De Laurentiis porta la Figc e la Serie A in tribunale per annullare la multa da 230 mila euro legata alle mancate interviste a DAZN

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis non si arrende nella battaglia legale contro DAZN, la FIGC e la Lega Serie A. Il club azzurro ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia presso il CONI per annullare la multa di 260mila euro comminata per le mancate interviste in occasione delle partite contro Torino e Barcellona nella scorsa stagione.

Le interviste mancate e il caso Dazn

Il caso è esploso a marzo, quando De Laurentiis si è scontrato con Dazn per l’orario scelto per la partita contro l’Atalanta, fissata per sabato 30 marzo, all’ora di pranzo, proprio alla vigilia di Pasqua.

Secondo il presidente, questa decisione avrebbe penalizzato il Napoli, dato che il tecnico Francesco Calzona aveva a disposizione solo due giorni per preparare il match, a causa degli impegni dei nazionali, in particolare quelli della Slovacchia. De Laurentiis avrebbe preferito giocare il lunedì, una richiesta però non accolta.

Le regole della Serie A e le sanzioni

Il regolamento della Lega Serie A obbliga le società a garantire la partecipazione dei giocatori più rappresentativi e dell’allenatore alle interviste post-partita con i licenziatari dei diritti televisivi.

Inoltre, devono essere puntuali nel rispettare gli orari concordati. La mancata osservanza di questi obblighi comporta sanzioni, come nel caso del Napoli, che è stato punito per le mancate interviste in due partite chiave della stagione.

La difesa del Napoli

Nonostante le decisioni del Tribunale Federale e della Corte d’Appello, che hanno confermato la multa (prima di 165 mila euro, poi aumentata a 230 mila), il Napoli insiste nel sostenere di avere validi motivi per non aver concesso le interviste.

Il club ha ora chiesto al Collegio di Garanzia di annullare la decisione, o di rimandare il caso alla Corte d’Appello per una nuova valutazione.

De Laurentiis anocra una volta non si sottomette ai vertici del calcio italiano, in una querelle che sembra destinata a protrarsi.