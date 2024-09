I tifosi della Juve sognano Osimhen, ma avranno un brusco risveglio: ecco cosa filtra

Il bomber nigeriano non andrà alla Juventus né a gennaio né in estate

La Juventus ha puntato gli occhi su Victor Osimhen, il bomber nigeriano attualmente in prestito al Galatasaray, con l’intenzione di replicare un’operazione simile a quella che portò Gonzalo Higuain a Torino anni fa. Tuttavia, questa volta il tentativo dei bianconeri sembra destinato a fallire. La situazione è stata chiarita durante la trasmissione Domenica Sportiva, in onda su Rai 2.

Ciro Venerato fa chiarezza sul futuro di Osimhen

Il giornalista Ciro Venerato, esperto di calciomercato, ha spiegato nei dettagli la situazione di Osimhen: “Il futuro di Victor Osimhen è incerto, ma a gennaio potrà lasciare il Galatasaray solo per un club non italiano, pagando circa 90 milioni di euro. A giugno, il suo prezzo potrebbe scendere leggermente, perché non ci sarà da corrispondere alcuna buonuscita al Galatasaray. Il Napoli, comunque, ha un’opzione unilaterale per blindarlo fino al 2027″, ha dichiarato Venerato.

Juventus, il sogno Osimhen si allontana

La possibilità di vedere Osimhen con la maglia della Juventus, quindi, sembra essere sfumata. Nonostante le ambizioni del club bianconero, il Napoli non ha intenzione di lasciarsi scappare il suo attaccante verso una rivale storica. I tifosi juventini, che sognavano l’ennesimo sgarbo al Napoli, dovranno rassegnarsi a un brusco risveglio: Osimhen non andrà alla Juve né a gennaio né in estate.