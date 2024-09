Sparnelli: “Osimhen alla Juventus? Ne sono convinto”. Le clamorose dichiarazioni dell’ex addetto stampa del Napoli

Massimo Sparnelli, ex addetto stampa del Napoli, è stato tra i primi a suggerire il nome di Antonio Conte come possibile allenatore del club partenopeo, una previsione che si è poi rivelata corretta con l’arrivo del tecnico leccese. Ora, Sparnelli torna a far parlare di sé con un’altra clamorosa dichiarazione rilasciata ai microfoni della trasmissione sportiva “Tifosi Napoletani”, in onda su Tv Luna.

“Osimhen alla Juventus nella prossima stagione”

Durante l’intervista, Sparnelli ha fatto una previsione sorprendente sul futuro di Victor Osimhen, attaccante nigeriano attualmente in prestito al Galatasaray ma ancora di proprietà del Napoli. “Il Napoli, nella prossima stagione, cederà Victor Osimhen. Do una notizia forte, ma ne sono convinto: il nigeriano approderà alla Juventus,“ ha dichiarato l’ex addetto stampa azzurro. Secondo Sparnelli, la cessione dell’attaccante frutterebbe una cifra importante che Aurelio De Laurentiis potrebbe reinvestire per rafforzare ulteriormente la squadra.

Il futuro di Osimhen: tra prestito e possibile ritorno

Victor Osimhen, nonostante il prestito al Galatasaray, resta al centro delle discussioni sul calciomercato. Il Napoli detiene ancora il cartellino del giocatore, e il suo futuro sarà sicuramente uno dei temi principali nella prossima finestra di mercato. Se la previsione di Sparnelli si rivelasse corretta, la cessione di Osimhen alla Juventus rappresenterebbe uno dei trasferimenti più significativi del prossimo anno.

De Laurentiis e il piano per rafforzare il Napoli

Sempre secondo Sparnelli, la possibile cessione di Osimhen alla Vecchia Signora permetterebbe ad Aurelio De Laurentiis di rinforzare ulteriormente il Napoli, utilizzando i proventi della vendita per acquistare nuovi giocatori di alto livello. “Con i soldi incassati dalla vendita del nigeriano alla Juventus, De Laurentiis acquisterà calciatori fortissimi,” ha affermato l’ex addetto stampa, lasciando intendere che il presidente del Napoli avrebbe già un piano per garantire una squadra competitiva nella prossima stagione.