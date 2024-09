Nuovo centro sportivo Napoli: De Laurentiis ha individuato l’area. Tutti i dettagli

Il Napoli è in procinto di lasciare il centro sportivo di Castel Volturno e sta attivamente cercando una nuova sede per le sue attività. Il presidente Aurelio De Laurentiis è impegnato su diversi fronti per individuare un’area che possa soddisfare le esigenze tecniche e logistiche del club. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, una nuova area a Giugliano è stata individuata come potenziale nuova casa del Napoli.

Giugliano: la proposta concreta per il futuro del Napoli

Durante una riunione tenutasi presso il Comune di Giugliano, sono stati presentati progetti dettagliati per la realizzazione del nuovo centro sportivo. L’incontro, a porte chiuse, ha visto la partecipazione dell’architetto incaricato da De Laurentiis, che ha illustrato proposte concrete e ben documentate.

“L’area individuata per gli allenamenti degli azzurri si svilupperebbe su 40 ettari, situati tra il Lago Patria e il mare di Giugliano. Questa location offrirebbe strutture moderne e ampi spazi per le attività di allenamento e sviluppo della squadra”.

Altre location in competizione: Bagnoli e Afragola

La proposta di Giugliano non è l’unica a essere considerata. Negli ultimi mesi, diverse altre location si sono proposte come potenziali nuove sedi per il centro sportivo del Napoli. Tra queste, Bagnoli e Afragola emergono come alternative valide.

Ogni proposta viene attentamente valutata per garantire che soddisfi le esigenze tecniche e logistiche del club. L’investimento previsto per i lavori di realizzazione del nuovo centro sportivo è di circa cinque milioni di euro, un impegno significativo per assicurare una struttura all’avanguardia.

L’impegno di De Laurentiis nella rifondazione del club

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha sottolineato l’importanza di trovare una nuova sede che possa supportare al meglio le ambizioni della squadra. “Stiamo cercando una location che non solo soddisfi le nostre esigenze attuali, ma che ci permetta anche di crescere e svilupparci in futuro,” ha dichiarato De Laurentiis. Il progetto del nuovo centro sportivo è parte integrante della strategia di rifondazione del club, volta a migliorare le performance e a consolidare la presenza del Napoli nel panorama calcistico nazionale ed europeo.