Napoli, col Monza 4-2-3-1 e McTominay. Conte vuole spezzare un tabù al Maradona

Il Napoli di Antonio Conte si prepara ad affrontare il Monza nella sesta giornata di Serie A, puntando a dare continuità alle ultime prestazioni positive. Dopo il convincente 5-0 in Coppa Italia contro il Palermo, gli azzurri mirano a mantenere alto l’entusiasmo e a spezzare un tabù che dura da oltre un anno: ottenere tre vittorie casalinghe consecutive in campionato.

Le scelte di formazione di Conte

Conte dovrebbe confermare il 4-2-3-1 visto nelle ultime uscite. In difesa, Di Lorenzo e Olivera agiranno sulle fasce, con Rrahmani e Buongiorno centrali. A centrocampo, Anguissa e Lobotka formeranno la diga mediana, mentre McTominay sarà il trequartista, supportato sugli esterni da Politano e Kvaratskhelia. In attacco, l’intoccabile Lukaku guiderà l’offensiva azzurra.

Probabile formazione Napoli (4-2-3-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. Allenatore: Conte.

Spezzare il tabù delle vittorie casalinghe consecutive

Il Napoli non vince tre partite di fila in casa in Serie A da oltre un anno. Nella scorsa stagione, la squadra ha ottenuto solo sei successi al Maradona, senza mai riuscire a centrare il terzo consecutivo. L’ultima volta che gli azzurri si sono fermati a due vittorie casalinghe di fila risale a settembre 2023 contro Sassuolo e Udinese, e a febbraio contro Verona e Salernitana.

Conte è determinato a rompere questo tabù e a consolidare la posizione del Napoli nelle zone alte della classifica. Ottenere i tre punti contro il Monza non solo alimenterebbe l’entusiasmo, ma lancerebbe anche un segnale forte alle dirette concorrenti.

