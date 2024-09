Classifica senza errori arbitrali 5° giornata serie A 2024 – 2025.

Non brillano gli arbitri di Rocchi. Tutt’altro! Quanto accaduto a Lecce con l’espulsione di Guilbert con quanto non avvenuto a Milano con Bastoni, evidenzia ancora una volta un doppiopesismo arbitrale intollerabile. Se è da regolamento il cartellino rosso per Guilbert che sfiora appena Cancellieri, non si riesce a comprendere l’ammonizione verbale per Bastoni che spinge platealmente a terra Pulisic.

Sbaglia comunque Guida a Lecce. L’espulsione di Cancellieri per fallo da ultimo difendente in chiara occasione da rete su Dorgu è alquanto affrettata. Il calciatore pugliese è in posizione defilata ed al centro area parmense, in posizione più avanzata, c’è l’emiliano Osorio.

Non convince neanche Marcenaro a Firenze, indotto all’errore dall’improvvido intervento di Abisso al VAR. Il contatto Tavares – Dodò che comporta il secondo rigore per i toscani è da ritenersi un normale contrasto di gioco. Tavares non compie fallo sull’avversario.

Ecco come l’ex arbitro Bergonzi chiarisce perfettamente l’episodio: <<Per me Abisso non doveva neanche chiamarlo (riferito a Marcenaro) alla revisione perché cosa può fare Tavares? Lui va a contrastare un cross peraltro riuscito ed è ovvio che il piede finisce da qualche parte e casualmente va su quello del calciatore della Fiorentina. Per me non è mai calcio di rigore e non va chiamato al monitor>>.

La classifica senza errori arbitrali dopo la 5ª giornata della Serie A 2024-2025

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Torino 11 Torino 11 Napoli 10 Napoli 10 Udinese 10 Udinese 10 Empoli 9 Empoli 9 Juventus 9 Juventus 9 Inter 8 Inter 8 Milan 8 Lazio 8 +1 Lazio 7 Milan 8 Atalanta* 6 Roma 8 +2 Bologna 6 Atalanta* 6 Fiorentina 6 Bologna 6 Roma 6 Verona 6 Verona 6 Lecce 5 Genoa 5 Parma 5 Lecce 5 Fiorentina 4 -2 Parma 5 Genoa 4 -1 Venezia 4 Venezia 4 Monza 3 Monza 3 Cagliari 2 Cagliari 2 Como* 2 Como* 2

*Una gara in meno.

